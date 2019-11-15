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Общество

Более 200 тысяч рублей поступили на счет фонда княгини Ольги для семьи Долженко

Более 200 тысяч рублей поступили в поддержку семьи Долженко на счет благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», сообщили Псковскому агентству информации в организации.

Деньги будут направлены на поддержку трех девочек, которые в начале ноября пострадали в ДТП под Псковом. В аварии погибли их родители, а сами дети получили травмы различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях города под наблюдением специалистов.

«Мы получаем сотни откликов не только от жителей нашего региона, но и от тех, кто живет далеко за пределами области. Благодарим каждого, кто не остался равнодушным к чужой трагедии и оказал посильную помощь семье Долженко», - отметил исполнительный директор фонда Андрей Царев. Он напомнил, что после лечения девочкам потребуется длительная реабилитация. Все заботы о них легли на плечи бабушки.

Собранные средства на этой неделе будут переданы семье. Сбор пожертвований продолжается.

ДТП, в котором погибли двое взрослых и пострадали три ребенка, произошло 3 ноября на участке федеральной трассы Санкт – Петербург - Псков. По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил решить вопрос с оказанием адресной помощи пострадавшим сёстрам.

В социальных сетях ведётся сбор средств, чтобы помощь девочкам и их бабушке.

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