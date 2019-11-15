Журналист газеты «Невельский вестник» поборется за «Народное признание» в номинации «Талант»

11:24, 15 ноября 2019, ПАИ

Журналист газеты «Невельский вестник» Геннадий Синицкий претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Талант». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал секретарь по социальным вопросам областного отделения партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко.

Он отметил, что Геннадий Синицкий является членом Российского союза писателей, лауреатом второго Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» – 2016, номинантом литературных премий «Русь моя – 2016», «Поэт года – 2016» (номинация «Детская литература»), автором поэтических сборников «Моя первая лирика», «Дары греховные», соавтором литературных сборников «Фонтан» т. 1-2; «Бунинский сборник»; «РСП. Стихи-2016» т. 5; «Русь моя 2016» т. 14; «Детская литература-2016» т. 3. Его работы публиковались в журналах «Литературная столица», «Российская литература»; в газетах «Псковский рубеж», «Невельский вестник».

Геннадий Синицкий принимал участие в литературных фестивалях «Словенское поле» (2015-2016), «Славянская лира-2016», «Мгинские мосты-2016», «Доброе небо», «Под небом рязанским», «Дружеские послания», конкурсе поэзии имени Игоря Григорьева (2015-2016), «Русский Stil» (2016).

В 2019 году он стал стал обладателем звания «Автор - стильное перо» в номинациях «Проза» и «Публицистика, Эссеистика, Критика» на литературном фестивале-конкурсе «Русский Stil - 2019» в Париже.

Премия «Народное признание» впервые вручалась в 2010 году. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Событие», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018». О номинациях и правилах участия можно почитать здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное условие - кандидат должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки следует направлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. К письму желательно прикрепить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>