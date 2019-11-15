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Общество

Фрагмент конской сбруи найден в одном из курганов Пскова

Предположительно фрагмент конской сбруи. Фото из "Инстаграма" Археологического центра Псковской области


В Пскове продолжаются археологические раскопки на территории бывшей ТЭЦ в районе улицы Советской. На этот раз специалисты поделились своей находкой в виде элемента конской сбруи.

Как поясняется в «Инстаграме» Археологического центра Псковской области, фрагмент найден на Мстиславском раскопе в кургане рубежа X-XI веков, однако окончательно установить, точно ли это часть сбруи можно будет только после работы реставраторов.

Раскопки на территории ТЭЦ продолжаются не один год, археологи сделали уже немало интересных находок и открытий. Подробнее об истории и сокровищах Мстиславского раскопа можно узнать здесь>>>

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