Фрагмент конской сбруи найден в одном из курганов Пскова

10:33, 15 ноября 2019, ПАИ



В Пскове продолжаются археологические раскопки на территории бывшей ТЭЦ в районе улицы Советской. На этот раз специалисты поделились своей находкой в виде элемента конской сбруи.

Как поясняется в «Инстаграме» Археологического центра Псковской области, фрагмент найден на Мстиславском раскопе в кургане рубежа X-XI веков, однако окончательно установить, точно ли это часть сбруи можно будет только после работы реставраторов.

Раскопки на территории ТЭЦ продолжаются не один год, археологи сделали уже немало интересных находок и открытий. Подробнее об истории и сокровищах Мстиславского раскопа можно узнать здесь>>>