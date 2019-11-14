Перспективы развития СПК в Новосокольническом районе обсудили псковские власти с инвесторами из Китая

11:31, 15 ноября 2019, ПАИ

Перспективы развития СПК «Захарино» в Новосокольническом районе обсудили псковские власти с инвесторами из Китая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Рабочую встречу с инвесторами и руководством СПК провела заместитель губернатора Нинель Салагаева.

Руководитель сельхозпредприятия Игорь Борисюк рассказал, что китайский инвестор работает в регионе с 2016 года. «С того момента ведется работа по восстановлению продуктивного поголовья. И за последние годы мы добились роста производительности», — рассказал он. К наиболее проблемным вопросам жизнедеятельности предприятия Игорь Борисюк отнес низкий уровень самостоятельной заготовки кормов (около 30% от необходимого объема) и невозможность обработки всех пахотных земель из-за недостатка сельхозтехники.

Инвесторы из Китая сообщили, что пригласили в регион специалистов из Академии сельскохозяйственного планирования и проектирования Министерства сельского хозяйства КНР для оценки потенциала предприятия. В ближайшее время планируется разработка проекта для возведения фермы на 3,5 тысячи голов крупного рогатого скота: 2,5 тысячи молочного и 1 тысячу мясного. Предприятие также будет обеспечено новой техникой. Планируется построить забойный и разделочный цеха. «После модернизации ожидаем, что сможем полностью обеспечивать животных предприятия кормом, доение будет автоматизированным», — уточнил Игорь Борисюк.

Нинель Салагаева подчеркнула, что развитие молочного животноводства является одним из стратегических направлений в экономике Псковской области. В программу индивидуального социально-экономического развития региона заложена поддержка для сельхозпроизводителей. Льготы предусмотрены и на федеральном уровне, они рассчитаны до 2024 года. Продукцию предприятие сможет поставлять как региональным переработчикам и потребителям, так и в соседние субъекты России.

В начале 2020 года инвесторы предоставят подробный проект развития сельхозпредприятия, а также определятся с объемами финансирования. Администрация Псковской области намерена оказать инвесторам информационную и организационную помощь. В перспективе проект, возможно, рассмотрят участники инвестиционной комиссии региона.