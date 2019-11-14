Транзит 20 тонн белорусской моркови запретили через Псковскую областиь

11:08, 15 ноября 2019, ПАИ

В Себежском районе сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при перемещении 20 тонн моркови из Брестской области в Ленинградскую. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Должностные лица остановили автомобиль с грузом в фитосанитарном карантинном пункте пропуска «Долосцы», расположенном на российско-белорусском участке границы РФ. В ходе проведения документарной проверки сотрудники ведомства установили, что фактический номер транспортного средства не соответствует указанному в фитосанитарном сертификате. Документ признали недействительным, так как отсутствовала возможность убедиться в достоверном происхождении товара.

Ввоз свежей моркови на территорию Российской Федерации запрещен. Возбуждено дело об административном правонарушении.