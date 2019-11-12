Команда колледжа ПсковГУ заняла первое место на городских соревнованиях по баскетболу

12:23, 15 ноября 2019, ПАИ

Команда колледжа ПсковГУ заняла первое место на городских соревнованиях по баскетболу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, на втором месте оказался Псковский кооперативный техникум, на третьем - агротехнический колледж.

Первенство города Пскова по баскетболу среди мужских команд в зачет Спартакиады учащихся учреждений среднего профессионального обучения (СПО) прошло с 11 по 13 ноября в спортивном зале кооперативного техникума. Организатором выступила городская федерация баскетбола города. В соревнованиях приняли участие четыре сборные команды учреждений СПО города.

Победители и призёры получили грамоты комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Команды, занявшие призовые места, примут участие в Первенстве Псковской области в зачет областной Спартакиады учреждений СПО. Турнир пройдет в Пскове 5 декабря.