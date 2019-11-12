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Спорт

Команда колледжа ПсковГУ заняла первое место на городских соревнованиях по баскетболу

Фото предоставлено спорткомитетом администрации Пскова

Команда колледжа ПсковГУ заняла первое место на городских соревнованиях по баскетболу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, на втором месте оказался Псковский кооперативный техникум, на третьем - агротехнический колледж.

Первенство города Пскова по баскетболу среди мужских команд в зачет Спартакиады учащихся учреждений среднего профессионального обучения (СПО) прошло с 11 по 13 ноября в спортивном зале кооперативного техникума. Организатором выступила городская федерация баскетбола города. В соревнованиях приняли участие четыре сборные команды учреждений СПО города.

Победители и призёры получили грамоты комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Команды, занявшие призовые места, примут участие в Первенстве Псковской области в зачет областной Спартакиады учреждений СПО. Турнир пройдет в Пскове 5 декабря.

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