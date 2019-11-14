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Историка Соколова привезли на место преступления в каске и бронежилете

Историка Олега Соколова, который арестован по делу о жестоком убийстве аспирантки СПбГУ, привезли в каске и бронежилете на набережную реки Мойки для проведения следственных действий, сообщает «Фонтанка».

По всей видимости, каску и бронежилет на историка надели для того, чтобы обезопасить фигуранта уголовного дела. На месте проведения следственных действий собралось большое количество людей, как простых жителей, так и журналистов. Здесь Олегу Соколову предстоит рассказать, как он избавлялся от частей тела аспирантки, которую он убил и расчленил.

9 ноября Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки. В рюкзаке у мужчины нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — останки девушки. Мужчина рассказал следователям, что встречался с ней, они сильно поругались, и в состоянии аффекта он убил свою возлюбленную. После того, как осознал, что произошло, решил избавиться от тела. На следующий день историк признался в убийстве. 11 ноября суд заключил Олега Соколова под стражу до 8 января 2020 года.

Убитую аспирантку похоронят в её родной станице Старовеличковской в Краснодарском крае. Похороны состоятся 16 ноября.

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