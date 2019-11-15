На 200 тысяч рублей оштрафован житель Новоржевского района за вождение в нетрезвом виде

15:27, 15 ноября 2019, ПАИ

Штраф в 200 тысяч рублей - именно такое наказание получил 41-летний житель Новоржевского района за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В очередной раз пьяным его задержали в июле текущего года на одной из улиц Новоржева, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Новоржевского района. В результате были приняты соответствующие меры, нарушитель получил заслуженное наказание.

Его 39-летнему «коллеге», которого экипаж ДПС остановил в деревне Выбор того же района, суд назначил обязательные работы на 200 часов.

Оба нарушителя также получили наказание в виде запрета управления транспортными средствами сроком на 3 и 2 года соответственно.