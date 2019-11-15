Псковичей познакомили с основными параметрами проекта бюджета региона на 2020 год и плановый период

16:47, 15 ноября 2019, ПАИ

Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период проходят 15 ноября в столице региона. Заместитель губернатора, руководитель комитета по финансам Татьяна Баринова обозначила основные цифры доходной и расходной части главного финансового документа региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На 2020 год доходы составят 34 млрд 859,7 млн рублей, они значительно увеличатся уже к концу года примерно на 4 млрд 287 млн по субсидиям и межбюджетным трансфертам, в том числе 3 млрд 405 млн по нацпроектам. Также ждем до конца года согласования индивидуальной программы социально-экономического развития области - 10 млрд на несколько лет. Программа уже согласована главой правительства дмитрием Медведевым», - сообщила Татьяна Баринова.

Она отметила, что расходы составят 36 млрд 371 млн. Цифры могут быть изменены до момента принятия бюджета.

Вице-губернатор добавила, что в регион придут дополнительные средства из федерального бюджета на развитие здравоохранения, для выплат на третьего и последующего детей, на развитие образования, культуры, ЖКХ, дорожной сети, поддержку муниципальных программ комфортной городской среды.

В структуре налоговых и неналоговых доходов большую часть составит налог на доходы физлиц - 6 млрд 807млн.

Структура расходов сформирована с опорой на 19 госпрограмм. Значительные средства выделяются по направлениям здравоохранение, образование, молодежная политика, социальная поддержка граждан и реализация демографической политики.

Традиционно участниками публичных слушаний по проекту бюджета стали депутаты Псковского областного Собрания, представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов и общественных организаций.