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Общество

В Пскове пешеходные переходы на пересечении улицы Народной и Розы Люксембург оборудуют светофорами

Пешеходные переходы на пересечении улицы Народной и Розы Люксембург оборудуют светофорами. Решение о появлении здесь регулируемой «зебры» принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 15 ноября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой о светофоре в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась псковичка, которая пожаловалась, что «у мебельного магазина её ребёнок по пути в школу не может спокойно перейти дорогу».

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова отметила, что в рамках реконструкции улицы Народной необходимо «сделать нормальные пешеходные переходы на этом участке».

Между тем обращение псковичей об установке светофоров рядом с пешеходным переходом на перекрёстке улицы Советской и Детской комиссия не поддержала. Представиль ГИБДД отметил, что видимость пешеходных переходов на прямом участке дороги и без того обеспечена. 

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