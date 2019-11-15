Объем Дорожного фонда Псковской области превысит в 2020 году 7 млрд рублей
В проекте бюджета Псковской области учтены цифры расходов Регионального дорожного фонда на 2020 год. Как пояснила в рамках публичных слушаний 15 ноября заместитель губернатора — руководитель комитета по финансам Татьяна Баринова, средства дорожного фонда запланированы в объеме 7 млрд 106 млн рублей. Около 2,5 млрд ожидается дополнительно к этой сумме из федерального бюджета.
Муниципальные дорожные фонды прогнозируются в объеме 2 млрд 287 млн рублей.
Проект бюджета внесен в Псковское областное Собрание депутатов. Впереди первое чтение главного финансового документа.