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Общество

Объем Дорожного фонда Псковской области превысит в 2020 году 7 млрд рублей

В проекте бюджета Псковской области учтены цифры расходов Регионального дорожного фонда на 2020 год. Как пояснила в рамках публичных слушаний 15 ноября заместитель губернатора — руководитель комитета по финансам Татьяна Баринова, средства дорожного фонда запланированы в объеме 7 млрд 106 млн рублей. Около 2,5 млрд ожидается дополнительно к этой сумме из федерального бюджета.

Муниципальные дорожные фонды прогнозируются в объеме 2 млрд 287 млн рублей.

Проект бюджета внесен в Псковское областное Собрание депутатов. Впереди первое чтение главного финансового документа.

 

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