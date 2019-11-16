Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»

12:31, 16 ноября 2019, ПАИ

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Фитнес-тренер Наталья Ефимова из Пскова выдвинута на соискание Первой общественной премии Псковскойобласти «Народное признание» в номинации «Призвание». Автором заявки выступила жительница столицы региона Ольга Еремеева.

«Ефимова Наталья известна как выдающийся тренер и спортсмен. Работает в сфере фитнеса более 15 лет. Из спортивных достижений -чемпионка города, области и Северо-Запада по жиму штанги лежа», - написала она в адрес редакции Псковского агентства информации.

В то же время сама автор заявки убеждена, что главное достижение Натальи - проект «Стройные люди», который «делает девушек в сотни раз лучше, здоровее и счастливее».

«С ее помощью люди начинают по-другому смотреть на мир, ощущать себя здоровыми, и становятся увереннее в себе. Этот человек сделал для города больше, чем кто бы то ни было», - отмечено в заявке.

Премия «Народное признание» вручается в Псковской области ежегодно на протяжении десяти лет. В 2019 году лидеры по итогам народного голосования получат статуэтки в 12 номинациях: «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Событие», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018».

Выдвинуть соискателя может любой желающий - компания или учреждение, физическое лицо.

ПОЛОЖЕНИЕ о премии здесь >>>.

Заявки следует направлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. К письму желательно прикрепить фотографию претендента на награду.