Изменения в административный кодекс обсудили в полпредстве СЗФО губернаторы

21:08, 16 ноября 2019, ПАИ

Необходимость корректировки законодательства об административных правонарушениях обсудили главы субъектов в полпредстве Северо-Западного федерального округа. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе полномочного представителя президента в СЗФО, на мероприятии прозвучало, что в рамках мониторинга соблюдения национальной безопасности выявлены проблемы в части реализации законодательства на местах.

Полпред Александр Гуцан подчеркнул, что речь идет о правонарушениях, тесно связанных с жизнью человека - правилами поведения в быту, в сфере охраны окружающей среды и природопользования, благоустройства, содержания и уборки территорий, в жилищной сфере, на транспорте, на водных объектах, правилах в области предпринимательства. И нередко нарушение этих норм становится толчком для совершения более тяжких нарушений, в том числе против жизни и здоровья личности.

Главы субъектов обсуждали вопросы межведомственного взаимодействия, конкретные предложения о совершенствовании законодательства, профилактическую работу, работу по взиманию штрафов. Среди участников заседания был и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Работа предстоит большая, и очень важно, что наши федеральные коллеги максимально учитывают интересы и практический опыт регионов», - отметил он позже.

По итогам было предложено рекомендовать руководителям территориальных органов МВД России Северо-Запада принять дополнительные меры по реагированию на обращения совершаемых в регионах административных правонарушениях.