Образовательные программы для подготовки пилотов легких дронов запустят в России

09:39, 18 ноября 2019, ПАИ

В России появятся образовательные программы для подготовки операторов беспилотных воздушных судов массой до 30 килограммов, которые используются для съемок с воздуха, мониторинга строительных объектов и инфраструктуры, организации воздушных шоу, пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора ассоциации «Аэронет» Глеба Бабинцева.

Программу обучения разработала ассоциация «Аэронет» совместно с Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации. Разбита она на четыре категории продолжительностью от 8 до 80 академических часов. В зависимости от массы беспилотника, целей его использования и условий эксплуатации будет устанавливаться сложность программы.

До конца года данные программы будут представлены на согласование в Росавиацию. После утверждения образовательных программ специалистам, подготовленным для обслуживания беспилотных воздушных судов, будут выдаваться документы, разрешающие авиаработы.

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