«Взлёт разрешён»: Как зарегистрировать квадрокоптер и где ему запретят летать в Пскове

10:00, 23 сентября 2019, ПАИ

С 27 сентября в России вступает в силу постановление правительства о постановке на учет квадрокоптеров весом от 250 граммов до 30 килограммов. Граждане будут обязаны зарегистрировать свой «летательный аппарат» перед взлетом, в городах появятся специальные разрешенные зоны для полетов – эффектно снять шикарную свадьбу, шумный день рождения или же обычный вечерний городской пейзаж с высоты птичьего полета теперь так просто не получится.

Псковское агентство информации разобралось с тонкостями новых правил полетов беспилотников, а также выяснило, где в Пскове можно безопасно снимать с воздуха.

Как зарегистрировать свой дрон

До 1 ноября 2019 года (в течение 10 дней с момента покупки или ввоза) все владельцы квадрокоптеров обязаны зарегистрировать свой летательный аппарат в органах Росавиации: на учет необходимо поставить все - как недавно приобретенные, так и старые дроны весом от 250 граммов до 30 килограммов.

Для этого нужно подготовить: цветную фотографию квадрокоптера; заявление о постановке на учет с техническими характеристиками, типом беспилотника, серийным номером, количеством двигателей и информацией о производителе. Также нужно будет указать информацию о владельце квадрокоптера: юрлица должны будут написать полное наименование, госномер, ИНН и адрес, индивидуальные предприниматели - ФИО, ОГРНИП, ИНН, адрес места жительства, физлица – Ф.И.О, дата и место рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер, серия и дата выдачи паспорта, адрес места жительства.

Заявление можно предоставить как в письменном, так и в электронном варианте: в первом случае можно отправить письмо в адрес Федерального агентства воздушного транспорта, во втором – через сайт Госуслуг или на портале учета беспилотных воздушных судов.

Есть небольшой нюанс – для разных моделей квадрокоптеров нужно подавать отдельные заявления, если все, скажем, четыре дрона одного типа – то их всех можно указать в одном заявлении.

Кроме вышеуказанных документов владельцам нужно обязательно оформить: свидетельство о госрегистрации беспилотника, полис гражданской ответственности, сертификат эксплуатанта, летной годности, свидетельство внешнего пилота, а также разрешение на использование воздушного пространства.

Информация о регистрации дронов хранится в специальной базе и будет хнаиться еще 10 лет после снятия с учета.

К взлету готов!

Квадрокоптер зарегистрирован, но подниматься в воздух еще рано – здесь теперь есть инструкции, которые нужно соблюдать, если возникает желание полетать в запретных местах и зонах повышенного внимания – территории возле государственных границ, охраняемых военных объектов, воинских частей и аэропортов.

За 24 часа нужно подать план полета в зональный отдел УВД, за два часа сообщить диспетчеру о готовности к полету, а потом уведомить о факте запуска дрона и завершении полета. Но и это еще далеко не все: снятые на аппарат видео- и фотоматериалы необходимо передать в генеральный штаб Вооруженных сил РФ для проверки и снятия секретности.

Нарушать эти правила не рекомендуется – за них предусмотрены весьма крупные штрафы: для физических лиц от 20 до 50 тысяч рублей, должностных 100-150, от 250 до 300 тысяч для юридических лиц. За несанкционированные полеты на запрещенных территориях предусмотрено уже уголовное наказание вплоть до госизмены, шпионажа и разглашения государственной тайны.

Существуют также специальные карты, на которых обозначены зоны полетов с приоритетами.

В Пскове можно свободно полетать на зарегистрированном дроне практически над всем городом.

Мнение

Дмитрий Самосудов

Фотограф, владелец квадрокоптера

«У меня имеется квадрокоптер. Не могу назвать себя опытными пилотом, но опыт есть и из-за данного постановления, которое все обсуждают, мне пришлось тоже вникнуть в суть вопроса. А вообще это все обсуждается уже около пяти лет. Просто сейчас это уже переросло из теории в практику.

Инициатива хорошая, но не для операторов и людей, которые зарабатывают с помощью фото, видеосъемки с воздуха. Основная идея, заложенная в данное постановление, — это идентификация пилотов летательных аппаратов в случае, когда пилотирование подобных агрегатов может нанести ущерб имуществу, физический вред людям или же раскрытие засекреченных данных (в случае с военными базами и аэродромами).

Тут появляется большая схема, которая даст вам возможность полетать в тех или иных точках. Начиная от регистрации своего аппарата с указанием всех технических данных и данных владельца и заканчивая согласованием полетов с представителями федеральных органов.

Если брать город Псков - то тут согласовывать места для пилотирования необязательно. Есть карта, на которой можно увидеть все зоны ограниченного полета. Но она мне кажется неточной ввиду отсутствия зон аэропортов и военных частей. Важно пройти процедуру регистрации и уже после нанести на свой летательный аппарат идентификационный номер, который в случае разного рода ситуаций сможет помочь узнать, кто именно владеет этим летательным аппаратом.

И на самом деле - данное постановление не свяжет руки владельцам дронов, осуществляющим съемку каких-то мероприятий с воздуха. Важно именно зарегистрировать летательный аппарат и пользоваться. И конечно, не забывать о том, что у нас есть зоны, запрещенные к полетам. И незнание, как говорится, не освобождает от ответственности».