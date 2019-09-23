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Общество

«Взлёт разрешён»: Как зарегистрировать квадрокоптер и где ему запретят летать в Пскове

С 27 сентября в России вступает в силу постановление правительства о постановке на учет квадрокоптеров весом от 250 граммов до 30 килограммов. Граждане будут обязаны зарегистрировать свой «летательный аппарат» перед взлетом, в городах появятся специальные разрешенные зоны для полетов – эффектно снять шикарную свадьбу, шумный день рождения или же обычный вечерний городской пейзаж с высоты птичьего полета теперь так просто не получится.

Псковское агентство информации разобралось с тонкостями новых правил полетов беспилотников, а также выяснило, где в Пскове можно безопасно снимать с воздуха.

Как зарегистрировать свой дрон

До 1 ноября 2019 года (в течение 10 дней с момента покупки или ввоза) все владельцы квадрокоптеров обязаны зарегистрировать свой летательный аппарат в органах Росавиации: на учет необходимо поставить все - как недавно приобретенные, так и старые дроны весом от 250 граммов до 30 килограммов.  

Для этого нужно подготовить: цветную фотографию квадрокоптера; заявление о постановке на учет с техническими характеристиками, типом беспилотника, серийным номером, количеством двигателей и информацией о производителе. Также нужно будет указать информацию о владельце квадрокоптера: юрлица должны будут написать полное наименование, госномер, ИНН и адрес, индивидуальные предприниматели - ФИО, ОГРНИП, ИНН, адрес места жительства, физлица – Ф.И.О, дата и место рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер, серия и дата выдачи паспорта, адрес места жительства.

Заявление можно предоставить как в письменном, так и в электронном варианте: в первом случае можно отправить письмо в адрес Федерального агентства воздушного транспорта, во втором – через сайт Госуслуг или на портале учета беспилотных воздушных судов.

Есть небольшой нюанс – для разных моделей квадрокоптеров нужно подавать отдельные заявления, если все, скажем, четыре дрона одного типа – то их всех можно указать в одном заявлении.

Кроме вышеуказанных документов владельцам нужно обязательно оформить: свидетельство о госрегистрации беспилотника, полис гражданской ответственности, сертификат эксплуатанта, летной годности, свидетельство внешнего пилота, а также разрешение на использование воздушного пространства.

Информация о регистрации дронов хранится в специальной базе и будет хнаиться еще 10 лет после снятия с учета.

К взлету готов!

Квадрокоптер зарегистрирован, но подниматься в воздух еще рано – здесь теперь есть инструкции, которые нужно соблюдать, если возникает желание полетать в запретных местах и зонах повышенного внимания – территории возле государственных границ, охраняемых военных объектов, воинских частей и аэропортов.  

За 24 часа нужно подать план полета в зональный отдел УВД, за два часа сообщить диспетчеру о готовности к полету, а потом уведомить о факте запуска дрона и завершении полета. Но и это еще далеко не все: снятые на аппарат видео- и фотоматериалы необходимо передать в генеральный штаб Вооруженных сил РФ для проверки и снятия секретности.

Нарушать эти правила не рекомендуется – за них предусмотрены весьма крупные штрафы: для физических лиц от 20 до 50 тысяч рублей, должностных 100-150, от 250 до 300 тысяч для юридических лиц. За несанкционированные полеты на запрещенных территориях предусмотрено уже уголовное наказание вплоть до госизмены, шпионажа и разглашения государственной тайны.

Существуют также специальные карты, на которых обозначены зоны полетов с приоритетами.

В Пскове можно свободно полетать на зарегистрированном дроне практически над всем городом.

Карта предоставлена PilotHub

Карта предоставлена PilotHub

Карта предоставлена DJI

 

Мнение

Дмитрий Самосудов
Фотограф, владелец квадрокоптера 

«У меня имеется квадрокоптер. Не могу назвать себя опытными пилотом, но опыт есть и из-за данного постановления, которое все обсуждают, мне пришлось тоже вникнуть в суть вопроса. А вообще это все обсуждается уже около пяти лет. Просто сейчас это уже переросло из теории в практику.

Инициатива хорошая, но не для операторов и людей, которые зарабатывают с помощью фото, видеосъемки с воздуха. Основная идея, заложенная в данное постановление, — это идентификация пилотов летательных аппаратов в случае, когда пилотирование подобных агрегатов может нанести ущерб имуществу, физический вред людям или же раскрытие засекреченных данных (в случае с военными базами и аэродромами).

Тут появляется большая схема, которая даст вам возможность полетать в тех или иных точках. Начиная от регистрации своего аппарата с указанием всех технических данных и данных владельца и заканчивая согласованием полетов с представителями федеральных органов.

Если брать город Псков - то тут согласовывать места для пилотирования необязательно. Есть карта, на которой можно увидеть все зоны ограниченного полета. Но она мне кажется неточной ввиду отсутствия зон аэропортов и военных частей. Важно пройти процедуру регистрации и уже после нанести на свой летательный аппарат идентификационный номер, который в случае разного рода ситуаций сможет помочь узнать, кто именно владеет этим летательным аппаратом. 

И на самом деле - данное постановление не свяжет руки владельцам дронов, осуществляющим съемку каких-то мероприятий с воздуха. Важно именно зарегистрировать летательный аппарат и пользоваться. И конечно, не забывать о том, что у нас есть зоны, запрещенные к полетам. И незнание, как говорится, не освобождает от ответственности».

Муслим Камалов
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