Соревнования по настольному теннису среди лиц с ОВЗ стартовали в Пскове

18:04, 18 ноября 2019, ПАИ

Чемпионат и первенство Пскова по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья проходят с 18 по 22 ноября в ДЮСШ «Надежда» (улица Гагарина, 5а). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во вторник соревнования начнутся в 14:00, в среду и четверг - в 15:00. В турнире примут участие 40 человек, имеющих инвалидность по опорно-двигательному, слуховому и речевому аппарату. Они будут соревноваться в двух возрастных категориях: дети (до 18 лет) и взрослые (старше 18).

Итоги соревнований подведут на следующей неделе.

Организует турнир комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова при поддержке ДЮСШ «Надежда».