0
12:31
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
20:52
Мастер-класс по воркауту провели для учащихся псковского лицея
14:00
Призовые места заняли псковичи на чемпионате по брейкингу в Эстонии
12:22
Боксёр из Великих Лук выступит в шоу Роя Джонса
14:13
Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих
13:24
Псковичей призывают больше заниматься спортом
21:37
Невельская команда «Юность» вошла в 20 лучших на всероссийском фестивале по дворовому футболу
Еще новости
Спорт

Соревнования по настольному теннису среди лиц с ОВЗ стартовали в Пскове

Чемпионат и первенство Пскова по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья проходят с 18 по 22 ноября в ДЮСШ «Надежда» (улица Гагарина, 5а). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во вторник соревнования начнутся в 14:00, в среду и четверг - в 15:00. В турнире примут участие 40 человек, имеющих инвалидность по опорно-двигательному, слуховому и речевому аппарату. Они будут соревноваться в двух возрастных категориях: дети (до 18 лет) и взрослые (старше 18).

Итоги соревнований подведут на следующей неделе.

Организует турнир комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова при поддержке ДЮСШ «Надежда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
16 ноября 2019
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
Мастер-класс по воркауту провели для учащихся псковского лицея
12 ноября 2019
Мастер-класс по воркауту провели для учащихся псковского лицея
Призовые места заняли псковичи на чемпионате по брейкингу в Эстонии
11 ноября 2019
Призовые места заняли псковичи на чемпионате по брейкингу в Эстонии
Боксёр из Великих Лук выступит в шоу Роя Джонса
06 ноября 2019
Боксёр из Великих Лук выступит в шоу Роя Джонса
Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих
05 ноября 2019
Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих
Псковичей призывают больше заниматься спортом
04 ноября 2019
Псковичей призывают больше заниматься спортом 3
Невельская команда «Юность» вошла в 20 лучших на всероссийском фестивале по дворовому футболу
01 ноября 2019
Невельская команда «Юность» вошла в 20 лучших на всероссийском фестивале по дворовому футболу
В 2020 году на развитие хоккея и футбола в Псковской области направят 66 млн рублей
01 ноября 2019
В 2020 году на развитие хоккея и футбола в Псковской области направят 66 млн рублей

Идет загрузка...