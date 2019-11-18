Управление капстроительства и власти Гдовского района проверят качество ремонта Подборовской школы

18:15, 18 ноября 2019, ПАИ

Управление капитального строительства и руководство Гдовского района проверят качество выполненного ремонта в Подборовской средней общеобразовательной школе. Об этом сообщается в группе «Гдовская жизнь» в социальной сети «ВКонтакте».

По проекту партии «Единая Россия» «Детский спорт» на ремонт спортзала в Подборовской школе было потрачено 300 тысяч рублей, выделенных из бюджетов различного уровня. Нужно было отремонтировать пол, подоконники, сделать ограждение для окон, которое защитит от попадания твердых предметов, установить дверь.

Автор поста в социальной сети сообщил, что в итоге пол в зале «гуляет», прогибается под весом даже одного человека, «а дети должны по нему ещё и бегать». «Уже не первый раз мы сталкиваемся с тем, что исполнение проекта фактически дискредитирует саму идею. Партийные органы, депутаты имеют право лишь курировать проект, что фактически сводится к тому, что после его завершения они приезжают и констатируют факт «хорошо», «плохо». Ни на выбор подрядчика, ни на приемку работы влиять они не могут, нет такого механизма. Конечно, можно потом пожаловаться, вплоть до прокуратуры, но, как правило, на исправление ошибок уже нет ни средств, ни возможности», - заметил он.

В комментариях к записи представители Комитета по образованию Псковской области сообщили, что в ближайшее время администрация Гдовского района совместно с Управлением капитального строительства выедут в Подборовскую среднюю общеобразовательную школу для определения дополнительных работ в рамках гарантийных обязательств. Срок их выполнения составляет 5 лет.

«Информация о принятых решениях будет сообщена дополнительно», - заключили представители комитета.