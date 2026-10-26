В Пскове и Печорах расследуют мошенничества с ущербом более 1,5 млн рублей

17:55, 26 октября 2026, ПАИ

В Пскове и Печорах полиция расследует факты мошенничества, общий ущерб от которых превысил 1,5 миллиона рублей. Жертвами злоумышленников стали местные жители, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным правоохранительных органов, преступники действовали под различными предлогами. Они представлялись сотрудниками банков и других организаций, убеждая граждан переводить деньги на так называемые «безопасные счета». Кроме того, аферисты обманывали людей при купле-продаже товаров в интернете, а также под предлогом оказания услуг интимного характера.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает о необходимости сохранять бдительность. Нельзя доверять незнакомцам и переводить деньги по их указаниям. Правоохранители подчеркивают, что «безопасных счетов» не существует. Если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.