МВД рекомендует заводить детям банковские карты с лимитами

18:06, 26 октября 2026, ПАИ

Родителям нужно оформить для ребёнка детскую банковскую карту с лимитами трат в течение дня и месяца и с контролем за операциями. Эти меры необходимы для того, чтобы защитить несовершеннолетнего в интернете, пишет РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что на каникулах у детей больше свободного времени, а значит, количество проведённого в интернете времени увеличивается. Запрещать гаджеты не стоит, лучше заранее договориться о правилах и помочь ребёнку научиться распознавать риск.

В МВД советуют настроить специальные фильтры в браузере и приложениях, при этом сохраняя с ребёнком доверительный диалог. По словам специалистов, запреты без объяснений работают хуже.

Также нужно договориться с ребёнком, сколько времени он будет проводить в интернете, и объяснить ему, что если онлайн-знакомый просит фото, деньги или приглашает на встречу, нужно сразу же прекратить общение и рассказать всё взрослому.