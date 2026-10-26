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Общество

Эксперт назвал оплату с телефона безопаснее хранения карты в интернете

Оплата покупок с помощью телефона через системы мобильных платежей является безопасным способом. Об этом заявил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 октября.

Фото: ПАИ

«Когда вы вводите банковские реквизиты в системы мобильных платежей – это Mir Pay, NFC-сервисы банков или оплата по QR-коду, устройство не запоминает данные карты, оно шифрует их и передаёт платёжной системе», – пояснил он.

По словам Иванова, продавец не видит реквизиты карты, а значит, не может списать с неё деньги без согласия клиента. Это гораздо безопаснее, чем сохранять данные карты в приложении интернет-магазина, которое могут взломать хакеры.

«Сейчас многие онлайн-сервисы предлагают оплату через системы мобильных платежей. Выбирайте именно этот способ – он работает как защитный шлюз для ваших денег. Если есть возможность, старайтесь не использовать приложения и сайты, которые просят вас вводить реквизиты банковской карты», – подчеркнул Александр Иванов.

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Эксперт назвал оплату с телефона безопаснее хранения карты в интернете

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