Эксперт назвал оплату с телефона безопаснее хранения карты в интернете

16:38, 26 октября 2026, ПАИ

Оплата покупок с помощью телефона через системы мобильных платежей является безопасным способом. Об этом заявил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 октября.

«Когда вы вводите банковские реквизиты в системы мобильных платежей – это Mir Pay, NFC-сервисы банков или оплата по QR-коду, устройство не запоминает данные карты, оно шифрует их и передаёт платёжной системе», – пояснил он.

По словам Иванова, продавец не видит реквизиты карты, а значит, не может списать с неё деньги без согласия клиента. Это гораздо безопаснее, чем сохранять данные карты в приложении интернет-магазина, которое могут взломать хакеры.

«Сейчас многие онлайн-сервисы предлагают оплату через системы мобильных платежей. Выбирайте именно этот способ – он работает как защитный шлюз для ваших денег. Если есть возможность, старайтесь не использовать приложения и сайты, которые просят вас вводить реквизиты банковской карты», – подчеркнул Александр Иванов.