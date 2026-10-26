Активисты и педагоги устроили в Бежаницком районе книжный марафон

16:49, 26 октября 2026, ПАИ

Книжный марафон в честь Международного дня школьных библиотек организовали педагоги-библиотекари в Бежаницком районе. Для ребят провели открытые уроки, экскурсии и мероприятия «Читаем вместе: от А до Я» и «Литературная гостиная». Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова в своём канале в мессенджере MAX.

Особое внимание в рамках праздника уделили бережному отношению к печатным изданиям. Активисты «Движения первых» приняли участие во Всероссийской акции «Открывая страницы». Её главным событием стала работа мастерской «Спаси жизнь книге». Ребята подклеивали переплёты и корешки, удаляли старые пометки и ремонтировали повреждённые страницы, даря книгам и журналам вторую жизнь.

Творческая часть марафона позволила ученикам проявить фантазию. Школьники рисовали библиотеку будущего, мастерили яркие открытки, читали стихи и придумывали поздравления.

Елена Иванова подчеркнула, что школьная библиотека остаётся важнейшим пространством для интеллектуального роста. Сюда спешат перед началом учебного года, чтобы подготовить себя к новым знаниям, и именно сюда ведут первоклассников на их первую встречу с литературными героями.