Специалист объяснил, зачем приложениям нужен доступ к телефону

17:48, 26 октября 2026, ПАИ

Утверждение о том, что безопасное приложение никогда не запрашивает доступ к личным данным пользователя, является распространённым мифом. Об этом заявил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 октября.

По словам специалиста, для корректной работы всем программам в той или иной степени необходим доступ к функциям и информации с телефона. Главное – обращать внимание на то, какие именно данные запрашивает приложение и действительно ли они нужны для его работы.

Иванов привел примеры логичных и подозрительных запросов. В первом случае он отметил навигаторы или сервисы доставки еды, которые просят разрешить отслеживать геолокацию. «Но подозрительно, если это делает игра или электронная библиотека», – подчеркнул эксперт. Также он указал на необходимость доступа к контактам для мессенджеров, чтобы можно было переписываться с теми, чьи номера сохранены в телефоне.

Однако, по мнению Иванова, не стоит делиться этой информацией с приложениями, которые обещают, например, «показать, как вы записаны у друзей в телефоне». Эксперт предупредил, что подобные уловки могут подогревать интерес к небезопасным сервисам: в случае утечки данных все контакты пользователя могут попасть к мошенникам.

В связи с этим Александр Иванов дал простой совет: критично подходить к тому, каким приложениям открывать доступ к камере, микрофону, местоположению, файлам, контактам и сообщениям. Соглашаться на такие запросы стоит только в том случае, если в этом действительно есть необходимость.