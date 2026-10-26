Эксперт призвал проверять сайты перед вводом данных карты

17:12, 26 октября 2026, ПАИ

При оплате на сайтах, где нельзя воспользоваться мобильным платежом, необходимо тщательно проверять страницу интернет-магазина перед вводом данных карты. Такой совет дал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 октября.

Специалист рекомендовал сначала убедиться, что перед пользователем безопасный сайт, а не фишинговая страница. При оплате следует следить, не стоит ли по умолчанию галочка около предложения «сохранить данные карты».

Александр Иванов подчеркнул, что соглашаться на сохранение данных стоит только в том случае, если есть полная уверенность в надёжности сайта.