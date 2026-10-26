Эксперт оценил развитие Пушкинских Гор за последние годы

18:10, 26 октября 2026, ПАИ

Развитие Пушкинских Гор оценил генеральный директор ООО «Литературные отели», руководитель отеля-усадьбы «Арина Р.», директор по развитию УК «Исторические отели» Александр Афанасьев в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 октября.

«У нас прекрасная региональная власть. В последние два года благодаря команде муниципалитета и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в Пушкинские Горы вложили очень много денег, реконструировали детский садик, Дом детского творчества. Целый год укладывают новый асфальт. Сделали новый парк. Пушкинские Горы цветут. В нас вкладываются, в нас верят», – сказал Александр Афанасьев.

Он отметил, что видна разница между посёлком три года назад и сейчас.

«Как сказал один мудрый человек, «у Пушкинских Гор нет возможности не развиваться». Мы запрограммированы на то, чтобы расти», – добавил эксперт и посоветовал гостям муниципалитета приезжать на три дня, чтобы неспешно погулять по посёлку, посетить все усадьбы и увидеть красоту Пушкиногорского района.