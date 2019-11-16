Патентная система налогообложения изменится в Псковской области с 2020 года

18:22, 18 ноября 2019, ПАИ

В Псковском областном Собрании предварительно обсудили грядущие изменения патентной системы налогообложения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, до конца 2019 года в областное законодательство нужно внести поправки в связи с новыми положениями Налогового Кодекса РФ.

Встречу инициировал вице-спикер ПОС, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов. Он отметил, что в действующий областной закон о патентной системе налогообложения нужно внести существенные изменения, и сделать это необходимо с минимальными издержками для предпринимателей. Он попросил высказаться разработчиков законопроекта, налоговую инспекцию и тех, кто будет работать с этим законом.

Первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике области Ирина Васильева рассказала о том, что изменился подход к подсчёту потенциально возможного годового дохода, исходя из которого определяется стоимость патента. По её словам, разработчики поправок руководствовались несколькими ключевыми принципами: сохранение минимальных и максимальных значений годового дохода, действующих на сегодняшний день, и сохранение уровня налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наёмных работников.

«Для части предпринимателей, имеющих наёмных работников, произойдёт даже снижение стоимости патента за счёт того, что мы сделали градацию, – пояснила Ирина Васильева. - Был установлен интервал «от и до», а теперь расчёт ведётся на единицу средней численности работников. Например, если у тебя три работника, сейчас попадаешь в интервал от одного до пяти, а по новым правилам рассчитывается на конкретное количество работников». Спикер уверена, что новая система поможет легализовать объекты налогообложения для торговли и общепита. Она уточнила, что на сегодняшний день встречаются случаи, когда бизнесмены намеренно скрывают информацию о своих сотрудниках: по данным налоговых органов за 2018 год в Пскове и Великих Луках ни один ИП не сообщил о наличии наемных работников при оформлении патентов на торговлю.

«Вы сделали более тонкую «настройку», - констатировал бизнесмен, депутат облсобрания Сергей Быков. – Это хорошо, но моё мнение, которое я высказывал и ранее, что изначальные базовые ставки у нас в регионе завышены, поэтому предпринимателям просто невыгодно переходить на патентную систему налогообложения».

С ним согласились уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв и руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников Валерий Лесников. «Любой предприниматель считает, какая система налогообложения для него более выгодная. Он должен видеть свои плюсы при переходе на патент, а пока цифры малопривлекательные», - сказал Валерий Лесников и напомнил, что деньги от покупки патентов поступают напрямую в местные бюджеты.

«Федералы собираются с 2021 года отменять единый налог на вменённый доход (ЕНВД), поэтому всем индивидуальным предпринимателям придётся менять систему налогообложения. Стоимость патента не должна быть слишком высокой, иначе все уйдут на «упрощёнку», и, значит, местные бюджеты не получат дополнительные средства», - добавил Аркадий Мурылёв.

Борис Полозов обратил внимание на важность озвученных вопросов. При этом он предложил до конца текущего года внести в областной закон необходимые изменения, продиктованные требованием федерального законодательства. По словам вице-спикера ПОС, в начале 2020 года без этих поправок псковские предприниматели не смогут получить патент. По его мнению, к маю-июню 2020 года нужно разработать второй законопроект, корректирующий стоимость патента с учётом предстоящей отмены ЕНВД.

Участники совещания одобрили прозвучавшее предложение. Законопроект, который подготовлен на основании действующих положений Налогового Кодекса РФ, внесут в областное Собрание к ноябрьской сессии.