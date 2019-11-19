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Спорт

Псковская дзюдоистка завоевала «серебро» на международных соревнованиях в Сенегале

Псковская спортсменка Елизавета Степанова заняла второе место на международных соревнованиях этапа Кубка Мира по дзюдо, которые прошли 16 ноября в столице Сенегала городе Дакар. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Серебряная медаль позволила Елизавете Степановой подняться в мировом рейтинге сразу на семьдесят пунктов.

В прошлом году псковичка завершила сезон в юниорской возрастной группе пятым местом на первенстве Европы. В центре спортподготовки уверены, что успешное участие в мировой серии позволяет надеяться на попадание в элиту дзюдо.

Тренирует спортсменку Дмитрий Мишин.

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