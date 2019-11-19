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Общество

Фильм «Сокровища Пскова. Плащаница. Возвращение» покажут в Москве 24 ноября

24 ноября в 13:00 в Москве в белом зале Дома кино в рамках конкурсной программы международного кинофестиваля «Радонеж» покажут фильм режиссёров Марины Михайловой и Дениса Алексеева «Сокровища Пскова. Плащаница. Возвращение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Фильм повествует о плащанице XVI века с редким сюжетом «Погребение Христа» из Псковского музея-заповедника. Плащаница состоит из средника с изображением многофигурной композиции «Положение во Гроб», и по кайме вышит текст песни Великой субботы.

Сотрудники мастерской реставрации тканей всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря, которые в течении 16 лет занимались реставрацией Плащаницы, расскажут о сложных процессах реставрации и об открытиях, сделанных во время работы.

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