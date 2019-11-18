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До трёх лет тюрьмы грозит великолучанину за хранение марихуаны

21-летний житель Великих Лук подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до трёх лет тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великолукского района.

Установлено, что в деревне Фотьево Великолукского района стражи порядка задержали великолучанина, у которого при проведении личного досмотра были обнаружены и изъяты 88,2 грамма марихуаны.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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