До трёх лет тюрьмы грозит великолучанину за хранение марихуаны

13:38, 19 ноября 2019, ПАИ

21-летний житель Великих Лук подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до трёх лет тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великолукского района.

Установлено, что в деревне Фотьево Великолукского района стражи порядка задержали великолучанина, у которого при проведении личного досмотра были обнаружены и изъяты 88,2 грамма марихуаны.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.