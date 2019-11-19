Финансирование ремонта воинских захоронений планирует увеличить Псковская область в пять раз в 2020 году

14:20, 19 ноября 2019, ПАИ

В бюджете Псковской области 2020 года на приведение в порядок воинских захоронений заложено в пять раз больше средств, чем в этом году. Об этом заявила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова во время встречи главы региона Михаила Ведерникова с членами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании в рамках бюджетного процесса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Вопросом финансирования проведения кадастрового учёта и благоустройства воинских захоронений поинтересовался вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов. Он пояснил, что сегодня муниципалитетам не хватает средств на эти цели. «Не первый раз говорим об этой проблеме, а в год 75-летия Победы он особенно актуален», - подчеркнул депутат. Вера Емельянова заверила его, что в следующем году средств на эти цели в бюджете будет заложено значительно больше.

В ходе консультации губернатор Псковской области Михаил Ведерников и его заместители ответили единороссам на все заданные вопросы.

Проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» поступил на рассмотрение в региональный парламент. В соответствии с региональным законодательством, законопроект был рассмотрен на публичных слушаниях, после чего документ пройдёт обсуждение на парламентских комитетах и состоится его рассмотрение в первом чтении на сессии облсобрания.