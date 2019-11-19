Власти Пскова: Подрядчик срывает сроки предоставления жилья детям-сиротам

16:11, 19 ноября 2019, ПАИ

Подрядчик срывает сроки предоставления жилья детям-сиротам, заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Братчиков. Об этом с совещания 19 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации напомнил, что 29 ноября подрядчик в лице ООО «СпеПроектЖилСтрой» должен передать 62 квартиры для детей-сирот в новом доме на Венской, 8. Однако, по словам представителя подрядчика Олега Товстика, сдать дом в этом году компания не успевает в связи с нехваткой средств. Он пояснил, что «в доме было заключено мало договоров долевого участия, а собственных средств не хватило».

Александр Братчиков поинтересовался, почему на табличке со сроками сдачи указан 2021 год. Ему пояснили, что дан максимальный срок.

«Учитывая сложную ситуацию и предложение продлить контракт на 2020 год, на которое получили категорический отказ от администрации города и области...», - отметил Олег Товстик.

В качестве варианта решения вопроса он сообщил, что компания готова предоставить детям-сиротам квартиры в доме на Крупской, 24, где дом на 95% готов к сдаче. Строители готовы поторопиться и успеть до конца года вместо планов относительно весны 2020 года. «Есть квартиры и в других домах», - добавил он.

Александр Братчиков заметил, что если контракт по Венской, 8 будет расторгнут, то нет гарантий, что застройщик вновь выйдет торги и выиграет их. Кроме того, в случае расторжения контракта в связи с неисполнением обязательств компанию могут внести в список недобросовестных поставщиков, тогда она не сможет участвовать в торгах в следующем году. Представители подрядчика заметили, что им еще «в этом городе жить и работать».

Заместитель главы администрации Елена Жгут уточнила, что если расторгнуть договор на этой неделе, то «можно успеть все сделать до конца года и освоить выделенные на эти цели деньги - порядка 70 млн рублей».

Александр Братчиков констатировал, что дом на Крупской, 24 «необходимо посмотреть». «Если по каким-то причинам этот вариант не получится, то можно ли особенно нуждающимся - их 18 человек - каким-то образом предоставить временное жилье, а с остальными провести встречу и объяснить, что сроки сдвигаются?» - спросил глава администрации города. Представитель компании-застройщика Светлана Сибелькова ответила положительно.

«Принципиально мы два варианта наметили, но предпочтительнее для всех - первый», - подытожил Александр Братчиков.