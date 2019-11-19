Ярмарка мастеров состоится 24 ноября в псковском «Акваполисе»

18:12, 19 ноября 2019, ПАИ

24 ноября в Пскове в ТРК «Акваполис» пройдет ярмарка мастеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгово-развлекательного центра.

«Ярмарка мастеров - это прекрасный повод выбрать отличные подарки для любимых и дорогих людей, это уникальные изделия ручной работы, которые вы не найдете в магазинах, это товары на любой вкус в одном торговом пространстве», - отметили организаторы.

Ярмарка мастеров будет работать с 10:00 до 18:00. Вход на мероприятие свободный.