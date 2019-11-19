Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 23 ноября

20:44, 19 ноября 2019, ПАИ

23 ноября в 11:00 по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона начнётся традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова. Об этом сообщается в группе «Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

Крестный ход начнётся от Подворья Псково-Печерского монастыря (улица Некрасова, 33) и далее на автобусе православные будут останавливаться в разных местах города: в Черёхе, Крестах, около памятника Александру Невскому, в Орлецах.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих помолиться о Псковской области и Пскове.