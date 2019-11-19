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Общество

Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в нескольких регионах России в 2022 году

Обязательный ЕГЭ по истории России могут ввести в нескольких регионах страны в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Ольгу Васильеву.

По её словам, речь идет о введении в нескольких регионах обязательного единого госэкзамена по истории по аналогии с запуском в пилотном режиме ЕГЭ по иностранному языку. Министр уточнила, что ЕГЭ по иностранным языкам также запустят в пилотном режиме, но в 2020 году.

Список регионов, где выпускники будут сдавать историю, пока не сообщается. 

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