Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в нескольких регионах России в 2022 году

21:10, 19 ноября 2019, ПАИ

Обязательный ЕГЭ по истории России могут ввести в нескольких регионах страны в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Ольгу Васильеву.

По её словам, речь идет о введении в нескольких регионах обязательного единого госэкзамена по истории по аналогии с запуском в пилотном режиме ЕГЭ по иностранному языку. Министр уточнила, что ЕГЭ по иностранным языкам также запустят в пилотном режиме, но в 2020 году.

Список регионов, где выпускники будут сдавать историю, пока не сообщается.