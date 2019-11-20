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Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках

«Я думаю, что эта беседа поможет сломать некоторые стереотипы о чиновниках», - прокомментировал программу «Парсуна» с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова её ведущий Владимир Легойда. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Программа «Парсуна», гостем которой стал Михаил Ведерников, выйдет в эфир на канале «Спас» 24 ноября в 21:10. На официальном канале программы в YouTube опубликован анонс выпуска.

«Парсуна» - авторская передача Владимира Легойды, она выходит на канале «Спас». Ведущий ведет разговор со своими героями о жизни, вере и смыслах. Гостями программы уже становились митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), писатели Алексей Варламов, Юрий Вяземский и Сергей Шаргунов, ​режиссеры Никита Михалков, Павел Лунгин, Кшиштоф Занусси, Юрий Грымов, актеры Егор Бероев, Алена Бабенко, министр просвещения Ольга Васильева, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко и многие другие.

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