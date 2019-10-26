Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды

22:27, 26 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды, которая выходит на телеканале «Спас». Об этом Владимир Легойда сообщил на своей странице в Instagram.

«Что могу сказать? Михаила Юрьевича знаю давно и очень благодарен, что он пришел в программу и честно ответил на все вопросы. Губернатор с человеческим лицом!» - отметил Владимир Легойда.

«Парсуна» - авторский проект Владимира Легойды, в рамках которого ведущий говорит со своими героями о жизни, вере и смыслах. Гостями программы уже были митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), писатели Алексей Варламов, Юрий Вяземский и Сергей Шаргунов, ​режиссеры Никита Михалков, Павел Лунгин, Кшиштоф Занусси, Юрий Грымов, актеры Егор Бероев, Алена Бабенко, министр просвещения Ольга Васильева, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко и многие другие.