Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды, которая выходит на телеканале «Спас». Об этом Владимир Легойда сообщил на своей странице в Instagram.
«Что могу сказать? Михаила Юрьевича знаю давно и очень благодарен, что он пришел в программу и честно ответил на все вопросы. Губернатор с человеческим лицом!» - отметил Владимир Легойда.
«Парсуна» - авторский проект Владимира Легойды, в рамках которого ведущий говорит со своими героями о жизни, вере и смыслах. Гостями программы уже были митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), писатели Алексей Варламов, Юрий Вяземский и Сергей Шаргунов, режиссеры Никита Михалков, Павел Лунгин, Кшиштоф Занусси, Юрий Грымов, актеры Егор Бероев, Алена Бабенко, министр просвещения Ольга Васильева, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко и многие другие.