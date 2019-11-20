Дом культуры в палкинской деревне Красино заработает 13 декабря

11:26, 20 ноября 2019, ПАИ

Ремонт Дома культуры в деревне Красино Палкинского района будет завершён к 1 декабря, а 13 декабря он заработает. Об этом было объявлено во время рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Палкинский район 20 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе осмотра Дома культуры отмечалось, что он давно требовал ремонта, но силами района выполнить его было невозможно. Провести работы удалось благодаря участию в нацпроекте.

Михаил Ведерников уточнил, каков процент готовности объекта на сегодняшний день. Подрядчик ответил, что около 65%, осталось выполнить только внутренние работы. В среднем на объекте ежедневно трудятся 12 человек. Представитель подрядной организации заверил, что к 1 декабря все работы будут завершены.

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко отметил, что в деревне есть активисты, которые занимаются культурными мероприятиями. Губернатор предложил инициативной группе создать ТОС. «Это очень хороший инструмент, в этом году мы 5 млн рублей раздали инициативным гражданам», - пояснил он.

Жители согласились. Тогда Михаил Ведерников поручил оказать им помощь в создании ТОСа.