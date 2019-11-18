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На 50 тысяч штрафовали гражданина Молдовы, угрожавшего себежским полицейским санями, палкой и ружьём

Гражданин Молдовы, проживающий в Себежском районе оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что угрожал применением насилия представителям власти, находящимся при исполнении обязанностей  (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Себежского района, преступление мужчина совершил в апреле. В дом, где он проживает, прибыли сотрудники полиции МО МВД России «Себежский» для проведения обыска в рамках расследования уголовного дела.

Гражданин Молдовы препятствовал полицейским, он выгонял их из дома и угрожал применением насилия. Одного из правоохранителей мужчина пообещал застрелить, а второго – ударить по голове палкой и санями. Угрозы сотрудники полиции восприняли как реальные.

При назначении наказания в виде штрафа суд учёл признание вины подсудимым и данные о его личности.

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