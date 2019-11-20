Слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы» откроется в Пскове 21 ноября

16:09, 20 ноября 2019, ПАИ

21 ноября Центр инноваций социальной сферы Псковской области совместно с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» при поддержке комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области проводит псковский межрегиональный слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре инноваций.

Главная цель слёта - поиск возможностей привлечения эффективных инструментов негосударственного сектора для реализации программ поддержки социального предпринимательства в контексте действия приоритетных национальных проектов. В рамках деловой программы состоятся сессии фонда «Наше будущее», Фонда поддержки социальных проектов, крупнейшей краудфандинговой платформы Планета.ру. Будет работать «Лаборатория успеха» - площадка по обмену опытом от успешных социальных предпринимателей, состоится бизнес-игра «Добрый бизнес», выездные сессии на успешные площадки социальных предпринимателей, работающих в регионе и многое другое.

Во второй день традиционно пройдет Форум социальных предпринимателей Псковской области, на котором состоится награждение победителей регионального этапа V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». В Псковской области конкурс проводится в третий раз.

В прошлом году в Форуме социальных предпринимателей приняли участие 100 человек. В этом году количество зарегистрировавшихся превысило 140 человек. На слёт прибудут представители региональных органов власти и муниципальных образований Псковской области, бизнеса, российских фондов, некоммерческих организаций, российского экспертного сообщества, а также социальные предприниматели и социальные инвесторы.