Качество ремонта в Палкинской школе проверил Михаил Ведерников

16:08, 20 ноября 2019, ПАИ

Качество ремонта Палкинской средней школы проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 20 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, после визита в эту школу в марте прошлого года глава региона поручил выделить на срочный ремонт крыши здания и обновление санузлов 400 тысяч из резервного фонда. Ещё 3 млн рублей на капремонт кровли были выделены из федерального бюджета в этом году.

Губернатор осмотрел санузлы, учебные кабинеты, уточнил, как обстоят дела с протечками на вернем этаже здания. «Отремонтированная кровля прошла испытания сильными ливневыми дождями. Подрядчик все ремонтные работы выполнил с надлежащим качеством — ни одной протечки не было обнаружено», — рассказала директор школы Наталья Павлова.

Она отметила, что за счёт сэкономленных средств подрядчику удалось провести косметический ремонт некоторых помещений, пострадавших ранее при протечках кровли.

Губернатор положительно оценил проведённые работы и похвалил руководство школы за привлечение внебюджетных средств. На них в одном из учебных кабинетов была смонтирована система освещения с использованием современных светодиодных ламп, что дало хороший уровень освещённости класса, на которы, как отметила Наталья Павлова, обратили внимание специалисты Роспотребнадзора. Директор заверила губернатора, что работа по привлечению внебюджетных средств будет продолжена.

Также Михаил Ведерников осмотрел результат благоустройства территории у Дома культуры в Палкино. У дома культуры заасфальтировали дорожки, спилили аварийные деревья, обновили центральную лестницу, установили небольшую спортивную площадку.

Работы, на которые ушло более 2,2 млн рублей, были проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».