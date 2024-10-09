Более 4,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
Более 4,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ выявлено в Псковской области с 30 сентября по 6 октября. Показатель заболеваемости составил 73,97 на 10 тысяч населения, сообщили ПАИ в пресс-службе Роспотребнадзора.
Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,6%. В Пскове за неделю было зарегистрировано 2185 случаев ОРВИ (50,2% от общего количества по региону).
Всего за неделю с симптомами ОРВИ было госпитализировано 35 человек, что на пять случаев больше, чем на предыдущей неделе.
На прошедшей неделе по области зарегистрировано 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 11 случаев у детей до 18 лет.
Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю составило 134, в том числе 81 случай – у детей до 18 лет.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя, отметили в Роспотребнадзоре. Всего было зарегистрировано 42 случая (7,15 на 100 тысяч населения).
Напомним, две школы в Пскове переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости. Всего на карантин закрыты девять классов.
По словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.
Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.
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