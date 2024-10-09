Более 4,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

07:56, 09 октября 2024, ПАИ

Более 4,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ выявлено в Псковской области с 30 сентября по 6 октября. Показатель заболеваемости составил 73,97 на 10 тысяч населения, сообщили ПАИ в пресс-службе Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,6%. В Пскове за неделю было зарегистрировано 2185 случаев ОРВИ (50,2% от общего количества по региону).

Всего за неделю с симптомами ОРВИ было госпитализировано 35 человек, что на пять случаев больше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по области зарегистрировано 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 11 случаев у детей до 18 лет.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю составило 134, в том числе 81 случай – у детей до 18 лет.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя, отметили в Роспотребнадзоре. Всего было зарегистрировано 42 случая (7,15 на 100 тысяч населения).

Напомним, две школы в Пскове переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости. Всего на карантин закрыты девять классов.

По словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.