Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 4,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

Более 4,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ выявлено в Псковской области с 30 сентября по 6 октября. Показатель заболеваемости составил 73,97 на 10 тысяч населения, сообщили ПАИ в пресс-службе Роспотребнадзора.

Более 4,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю. Фото: ПАИ

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,6%. В Пскове за неделю было зарегистрировано 2185 случаев ОРВИ (50,2% от общего количества по региону).

Всего за неделю с симптомами ОРВИ было госпитализировано 35 человек, что на пять случаев больше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по области зарегистрировано 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 11 случаев у детей до 18 лет.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю составило 134, в том числе 81 случай – у детей до 18 лет.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя, отметили в Роспотребнадзоре. Всего было зарегистрировано 42 случая (7,15 на 100 тысяч населения).

Напомним, две школы в Пскове переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости. Всего на карантин закрыты девять классов.

По словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 октября 2024

Псковичей приглашают проверить свои знания в зачёте по финансовой грамотности
09 октября 2024

О новом виде мошенничества предупредили псковичей
09 октября 2024

Как справиться с эмоциональным голодом, рассказал эксперт
09 октября 2024

Более 4,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
08 октября 2024

Турнир по народным играм в рамках соцпроекта «Скобариада: от досуга к развитию» прошёл в Псковской области
08 октября 2024

Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу за Божественной литургией в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
08 октября 2024

В Псковском районе автомобиль с пьяным водителем врезался в дорожные ограждения и вылетел на обочину
08 октября 2024

В Псковской области стали доступны новые электронные услуги для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...