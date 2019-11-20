Номера с плесенью, фекалии на полу, сломанные кровати: Туроператор обманул семью псковичей

17:44, 20 ноября 2019, ПАИ

Туроператор ANEX Tour обманул семью псковичей и вместо четырехзвёздочного отеля в Турции они попали в гостиницу «три звезды» с плесенью и фекалиями на полу.

По словам обратившегося в Псковское агентство информации Никиты Алфёрова, в начале сентября он решил отдохнуть на море вместе с близкими людьми. «Но в итоге вышло так, что на фотографиях нам показали один отель, а приехали мы совсем в другой, название которого лишь частично совпадало с забронированным ранее. Кое-как с помощью плохого вай-фая нам удалось связаться с туроператором, отправить фото увиденного ужаса и описать наши претензии. В ответ мы получили предложение со стопроцентной доплатой за каждого человека переселиться в другой отель», - рассказал пскович.



Фото: Никита Алфёров



Фото: Никита Алфёров



Фото: Никита Алфёров



Фото: Никита Алфёров



Фото: Никита Алфёров



Фото: Никита Алфёров



Фото: Никита Алфёров



Фото: Никита Алфёров



Фото: Никита Алфёров



Фото: Никита Алфёров



Фото: Никита Алфёров





















Денег на новый отель у семьи не было, поэтому на все 10 дней пришлось остаться в «трёх звёздах». «Это был просто кошмар! В помещении, где мы должны были есть, всё оказалось перемазано какашками. В номерах «цвела» плесень, кровати были сломаны, повсюду пахнущий мусор. Пол был настолько грязный, что к нему прилипала обувь. Никакой уборки и смены белья не производилось, - отметил Никита Алфёров. - В отеле мы только ночевали, питались в другом месте, гуляли тоже, хотя изначально весь отдых должен был проходить при отеле, но ни о каком «всё включено» не шло и речи».

На месте выяснилось, что от действий туроператора пострадали не только псковичи, но и туристы из других регионов. «У нас уже целая группа в «Телеграме» образовалась. Мы решили это просто так не оставлять и обратить внимание на ситуацию с помощью местных СМИ, потому что от туроператора мы получаем одни только отписки, в которых утверждается, что в отеле всё было чисто, вкусно и просто прекрасно [переписка псковичей с агентством есть в распоряжении редакции - ПАИ]», - рассказал пострадавший.

Никита Алфёров рассказал, что за такой семейный «отдых» пришлось заплатить 40 тысяч рублей туроператору. «На самом-то деле мы потратили гораздо больше, потому что деньги ушли на дорогу в Петербург и обратно, ну, и всё питание мы оплачивали самостоятельно. Хочется добиться правды, получить хотя бы частичное возмещение потраченных средств или просто предупредить всех тех, кто намерен пользоваться услугами этого туроператора», - подытожил пскович.

Редакция предлагает поставщику туристических услуг площадку для размещения ответа.