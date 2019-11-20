Сотрудникам транспортной полиции разрешили применять электрошокеры в России
В России транспортной полиции разрешили применять электрошокеры. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФ, пишет газета «Известия».
Законом электрошоковые устройства включаются в перечень оружия. Документ разрешает сотрудникам подразделений транспортной безопасности приобретать, использовать и хранить искровые зарядники и электрошокеры.
Российские законы уже позволяют иметь это средство самообороны простым гражданам, почтальонам, судебным приставам, полицейским, росгвардейцам и сотрудникам частных охранных предприятий. Однако представителям охраны на транспорте оно было недоступно, что изменил принятый закон.