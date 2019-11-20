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Общество

Скончался экс-руководитель себежского спецучреждения для трудных подростков Сергей Бельгесов

19 ноября на 61-м году жизни скончался бывший и. о. директора Себежского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа Сергей Бельгесов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по образованию Псковской области.

«Сергей Бельгесов пользовался большим уважением со стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним. В сердцах всех, кто знал Сергея Николаевича, кто общался и работал с ним, он оставил о себе самую светлую память. Глубоко скорбим и выражаем соболезнование семье и родственникам», - добавили в пресс-службе комитета по образованию Псковской области.

Сергей Николаевич родился 1 августа 1958 года в селе Моисеево Котовского района Волгоградской области. В 1983 году окончил Высшую Комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ по специальности преподаватель истории и обществоведения и в этом же году переехал в Псков.

Трудовую деятельность он начал в качестве заведующего лекторской группы Псковского обкома ВЛКСМ. С 1984 года работал вторым далее первым секретарем Порховского райкома ВЛКСМ, секретарем по пропаганде и агитации Псковского обкома ВЛКСМ.

С 1990 по 1992 годы Сергей Бельгесов работал директором школы № 14. С мая 1992 года он был назначен заместителем директора ГП Центра по организации детского, семейного отдыха и оздоровления, затем заведующим общеобразовательным отделением Псковского педагогического комплекса. С 1994 года он 5 лет работал в администрации Псковской области.

С 1999 по 2015 год работал директором Профессионального училища № 7, далее ГБПОУ ПО «Псковский индустриально-технологический техникум». С 2015 по 2017 год Сергей Бельгесов занимал должность исполняющего обязанности директора ФГБПОУ «Себежского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа».

В 2008 году его работа была отмечена Почетной грамотой администрации Псковской области, в 2010 году - почетной грамотой Министерства  образования и науки Российской Федерации.

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