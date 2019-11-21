Нетрезвый мотоциклист вывихнул ногу в результате ДТП в Бежаницком районе

09:18, 21 ноября 2019, ПАИ

52-летний мотоциклист получил травму ноги в дорожном-транспортном происшествии в Бежаницком районе 20 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 18:30 на улице Приозерной в селе Кудеверь нетрезвый мотоциклист не справился с управлением и транспортное средство врезалось в препятствие. Мужчина в результате ДТП получил вывих ноги.

19 ноября около 21:55 у дома № 6 на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове 57-летняя водитель Toyota RAV4 в состоянии алкогольного опьянения не обеспечила безопасную дистанцию до движущегося впереди Mercedes-Benz, за рулем которого находился 42-летний водитель.

Водитель Toyota RAV4 получила ссадины, госпитализация не потребовалась. По всем фактам ДТП проводятся проверки, добавили в ведомстве.