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Общество

Поезда и самолеты планируют обеспечить скоростным интернетом в России

В России в поездах и самолетах планируют обеспечить беспроводной доступ к высокоскоростному интернету, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу национальной технологической инициативы.

Проектируемая система будет совместима с действующими 3G, 4G и 5G. Первый экспериментальный участок такой сети планируют создать к 2022 году. Предполагается, что экспериментальный сегмент будет состоять из десяти ретрансляторов с радиусом действия 150 километров каждый. На самом транспортном средстве будет располагаться шлюз, который позволит пользователям подключиться к сети через привычный интерфейс связи.

Предполагается, что доходы от использования такой сети на железной дороге могут составить около 21,5 млрд рублей в год, в авиатранспорте - 4,95 млрд рублей. Пока планируется предоставлять доступ к интернету в самолете по фиксированному тарифу в 300 рублей.

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