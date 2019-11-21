Российских застройщиков хотят обязать сдавать бюджетное жильё с мебелью

09:45, 21 ноября 2019, ПАИ

В России девелоперов хотят обязать сдавать бюджетное стандартное жильё с отделкой и мебелью, пишет газета «Известия». Проект документа будет готовить ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли совместно с Минстроем. Сейчас данный вопрос находится в стадии обсуждения.

Эксперты отмечают, что в настоящий момент в России более 60% новостроек относится к стандартному классу. С появлением новых требований стоимость одного квадратного метра в таких домах в Москве может вырасти на 15-17 тысяч рублей.

В Минпромторге считают, что квартиры в новостройках с отделкой и мебелью для россиян будут интересны тем, что это меблировка сразу включается в ипотеку. Кроме того, там отметили, что реализация идеи поддержит рост производства мебели и загрузку мощностей отечественных предприятий.