Отремонтировать крышу дома заставила прокуратура управляющую компанию в Дедовичах

11:14, 21 ноября 2019, ПАИ

В Дедовичах в доме №22 на улице Комсомольской из-за протекающей крыши затопило квартиру. Прокуратура выяснила, что причиной произошедшего стала халатность управляющей компании, которая не отремонтировала крышу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Заместитель прокурора района внес представление в адрес директора управляющей компании с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.

В итоге требования прокурора были удовлетворены, нарушения закона устранены. Управляющая компания отремонтировала крышу и устранила последствия протечки в квартире заявителя.