На обочине трассы Петербург – Псков нашли труп мужчины

09:53, 21 ноября 2019, ПАИ

Труп мужчины обнаружили на обочине на 113-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией в Ленинградской области. Тело нашёл патрульный экипаж 20 ноября около 20:55, сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в социальной сети в «ВКонтакте» со ссылкой на данные ОР ДПС 2 ГИБДД.

Прибывшие на место происшествия эксперты пришли к выводу, что мужчина скончался в результате ДТП: его сбил автомобиль.

В настоящее время устанавливается личность погибшего. А также ведётся розыск автомобиля и водителя.