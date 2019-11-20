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На обочине трассы Петербург – Псков нашли труп мужчины

Труп мужчины обнаружили на обочине на 113-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией в Ленинградской области. Тело нашёл патрульный экипаж 20 ноября около 20:55, сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в социальной сети в «ВКонтакте» со ссылкой на данные ОР ДПС 2 ГИБДД.

Прибывшие на место происшествия эксперты пришли к выводу, что мужчина скончался в результате ДТП: его сбил автомобиль.

В настоящее время устанавливается личность погибшего. А также ведётся розыск автомобиля и водителя.

 

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