Новогодний сезон в поместье белорусского Деда Мороза откроется 7 декабря

10:08, 21 ноября 2019, ПАИ

7 декабря в 10:00 в Белоруссии в Беловежской пуще в поместье Деда Мороза зажгутся огни на главной новогодней елке. Это даст старт новому новогоднему сезону, сообщает портал «Белта».

В этот день в поместье будет организована праздничная программа. В её рамках помимо зажжения первых новогодних огней в Белоруссии пройдут фестивали, парад-алле, флешмоб Дедов Морозов и визуализация чудес Деда Мороза.

Поместье белорусского Деда Мороза – самый известный туристический бренд страны. Ежегодно его посещает около 150 тысяч человек, а всего с момента открытия 16 декабря 2003 года здесь побывали свыше 1,5 млн туристов более чем из 100 стран мира.

В поместье Дед Мороз круглый год встречает гостей, читает присланные ему письма и отвечает на них, поддерживает порядок в своих владениях. Для каждой поры года у него приготовлена различная одежда. Территория владений сказочного персонажа занимает почти 15 гектаров.