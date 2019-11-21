0
13:16
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
13:11
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
12:04
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
11:19
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
10:46
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
10:01
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
09:14
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
Еще новости
Общество

Новогодний сезон в поместье белорусского Деда Мороза откроется 7 декабря

7 декабря в 10:00 в Белоруссии в Беловежской пуще в поместье Деда Мороза зажгутся огни на главной новогодней елке. Это даст старт новому новогоднему сезону, сообщает портал «Белта».

В этот день в поместье будет организована праздничная программа. В её рамках помимо зажжения первых новогодних огней в Белоруссии пройдут фестивали, парад-алле, флешмоб Дедов Морозов и визуализация чудес Деда Мороза.

Поместье белорусского Деда Мороза – самый известный туристический бренд страны. Ежегодно его посещает около 150 тысяч человек, а всего с момента открытия 16 декабря 2003 года здесь побывали свыше 1,5 млн туристов более чем из 100 стран мира.

В поместье Дед Мороз круглый год встречает гостей, читает присланные ему письма и отвечает на них, поддерживает порядок в своих владениях. Для каждой поры года у него приготовлена различная одежда. Территория владений сказочного персонажа занимает почти 15 гектаров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
21 ноября 2019
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
21 ноября 2019
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
21 ноября 2019
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
21 ноября 2019
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
21 ноября 2019
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
21 ноября 2019
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
21 ноября 2019
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове
20 ноября 2019
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове

Идет загрузка...