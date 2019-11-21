Представитель Псковской области вошёл в число 100 финалистов оффлайн-программы Архитекторы.рф

10:37, 21 ноября 2019, ПАИ

Степан Рудяк из Псковской области вошёл в число 100 финалистов оффлайн-программы Архитекторы.рф. Об этом сообщается на сайте Дом.рф. В списке победителей - архитекторы и градостроители, представители государственного управления, урбанистики и дизайна.

Образовательный проект инициировал Дом.рф в стратегическом партнерстве с институтом «Стрелка» при поддержке Правительства России и Минстроя РФ.

С декабря по май финалисты пройдут обучение в рамках четырех образовательных модулей, которые состоятся в Москве, а также в исследовательских поездках по городам России и Европы. Между оффлайн-модулями обучение будет проходить онлайн в формате лекций и вебинаров.

Своими знаниями с победителями программы поделятся преподаватели ведущих вузов, профильные эксперты, руководители и специалисты российских и международных архитектурных бюро, профессионалы в области управления и бизнес-администрирования, представители государственных структур и девелоперского сектора. Также к программе будут привлечены выпускники первого года.

Первый модуль обучения стартует 8 декабря.